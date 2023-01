Smentisco la mia candidatura Letta rinuncia alle Europee

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) "Si è parte di una comunità anche quando non si è il capo di questa comunità. Cosa che farò io da qualche giorno in poi. Ho letto di una miaelezioni, non esiste. Ho detto che la mia ultimaè stata il 25 settembre e intendo mantenere il punto". Lo ha detto Enricoparlando al ricordo di David Sassoli alla sede del Pd del Nazareno. E ancora: "Siamo impegnati nel percorso di un Congresso difficile, è una grande responsabilità per tutti. Dobbiamo fare sì che funzioni, bene, uniti fino alla fine, con grande partecipazione di popolo. Raccontiamo che la democrazia vive dentro un partito e che i partiti non sono dei totalitarismi. Chi non vive bene la democrazia al suo interno non la può raccontare ad altri". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev