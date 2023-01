Sicuri sulla neve | tre appuntamenti in Friuli Venezia Giulia tra 13 e 15 gennaio

Leggi su udine20

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Come ogni anno anche quest’anno il Soccorso Alpino e Speleologico delsi mette a disposizione per ricordare qual è l’approccio più sicuro per affrontare la montagna in inverno e lo fa nell’ambito dell’iniziativa nazionalein montagna (www.inmontagna.it) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Le recenti nevicate hanno nuovamente imbiancato nella nostra regione montagne e versanti alpini e prealpini e rendono questo appuntamento attuale e significativo anche sul nostro territorio.Ci sono due iniziative in cui i nostri tecnici saranno impegnati nel prossimo weekend tra il 13 e il 15.1 Una nella montagna pordenonese articolata in due tappe.???????? ?? ??????? alle 20.30 presso il Centro Congressi di Piancavallo (PN) c’è una ricca ...