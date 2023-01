Sicurezza sulle strade | incidente fra tre auto | morto un 70enne

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Laresta prioritaria, come la cronaca quotidiana puntualmente ricorda: ennesimo graveanche oggi, sulla strada statale 336, la Milano-Malpensa: violentotra tre, in cui ha perso la vita un uomo di 70 anni.: i limiti a 30 km/h di Milano E proprio nei giorni in cui ci ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

LegnanoNews.com

Il quinto provvedimento affronta la grave emergenza del nostro Paese: la mortalitàstrade. ... 2) Piano per lastradale: Una serie di interventi coordinati, in collaborazione con i ...Per quanto riguarda invece laall'interno degli stadi, ribadendo la necessità di investirenuove tecnologie, Casini ha spiegato: 'La questione dellanegli stadi e fuori ... Più sicurezza sulle strade, nuovi sistemi di monitoraggio a Inveruno ... Euro NCAP incorona le auto più sicure nelle rispettive categorie per i punteggi riportati durante i test condotti nel 2022. Per la prima volta figurano due Tesla e due nuovi marchi cinesi, appena ...Due uomini di Copertino, D.M di 52anni e D.V. di 63 anni, sono stati condannati rispettivamente a tre anni e due anni e mezzo di reclusione dai giudici in composizione collegiale (presidente Roberto..