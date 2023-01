Sicilia | incontro Regione-sindacati | ' serve riordino pubblica amministrazione'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - "Innon basta rinnovare il contratto dei lavoratori regionali, che rimane comunque una priorità, per rilanciare launcomplessivo di tutta la macchina regionale, usando anche i 14 milioni di euro di economie derivanti dal turn over. Prendiamo atto della disponibilità del governo al confronto e siamo pronti a fare la nostra parte per voltare finalmente pagina”. Così Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Csa-Cisal, a margine dell'fra l'assessore regionale alla FunzioneAndrea Messina e i, tenutosi questa mattina a Palermo. “L'assessore ha manifestato ampia disponibilità a discutere con i– spiegano - e ha ...

FocuSicilia

...discente - docente non devono essere territorio di scontro mediatico ma fertile terreno di,... sul caso della famiglia finlandese che ha lasciato lacontestando il sistema scolastico ...In occasione del Nomadi, sarà possibile ancora visitare la mostra su Augusto allo spazio ... dalla Sardegna, dalla, da tutte le parti, di visitarla. Una dimostrazione di amore e di ... Sull'Ast pesano 78 milioni di euro di debiti. "Ma l'azienda non fallirà" Il Covid non è più uno sconosciuto. La gestione della pandemia va riportata nella dimensione della normalità”. La manager dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, spiega le ragioni che l’hanno portata a ...A Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e il Comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zaf ...