Si getta nel fiume per sfuggire alla Polizia e muore

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tutto è iniziato quando una volante del commissariato Stanga in un servizio di prevenzione aveva deciso di controllare quattro stranieri che stavano transitando lungo una strada che corre parallela all’argine delBrenta.vista degli agenti due stranieri erano fuggiti mentre gli altri due erano sati stati bloccati. Nel frangente uno dei due ha reagito violentemente aggredendo e ferendo un agente riuscendo così a divincolarsi e a tuffarsi nelbenché rincorso dagli investigatori. La seconda persona che era sotto controllo ne ha approfittato per scappare. Mentre era scattato un cordone di sorveglianza nella zonaricerca dei fuggitivi sono partite le ricerche della persona che si eranelil cui corpo è stato trovato a metà mattinata. L'articolo ...

