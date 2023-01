La Gazzetta dello Sport

Un'aggressione feroce si è consumata allo stadio Pasquale Novi di Angri, dove si sarebbe dovuta giocare la sfida tra la squadra di casa e il Portici, recupero della 16ª giornata del girone G diD. Il condizionale è d'obbligo, perché la gara è stata sospesa all'intervallo, quando alcuni tifosi locali si sono introdotti da un'entrata secondaria nel sottopassaggio che conduce agli ...... recupero della 16ª giornata del girone G diD. Tutto inizia in campo, quando Maurizio ...stato immediatamente soccorso ed è stata necessaria la somministrazione di un sedativo perché sotto. ... Shock in Serie D: tifosi locali aggrediscono difensore, Angri-Portici sospesa Una vera e propria aggressione si è consumata allo stadio Pasquale Novi di Angri, costringendo il direttore di gara ad interrompere la sfida tra i padroni di casa e il Portici, recupero della 16ª ...Ha del clamoroso il racconto di un ex calciatore di Serie A, che ha vissuto in prima persona una scena di inaudita violenza: il racconto ...