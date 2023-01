Sgarbi | ' ' San Siro verrà vincolato | Salvini si occupi del ponte di Messina' '

La Gazzetta dello Sport

Il sottosegretario alla Cultura Vittoriorisponde a Matteo Salvini e torna sul vincolo storico - relazionale che impedirebbe l'abbatimento ......Vittorio, a margine di una conferenza stampa con il candidato alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca, rispondendo alle domande dei giornalisti sullo stadio Meazza di Milano, a... Sgarbi: "San Siro non si tocca, i tifosi sono con me. È un simbolo di Milano" Milano, 11 gen. (askanews) - 'Milan e Inter, tifosi, sportivi e società, hanno bisogno di uno stadio nuovo, sicuro, moderno, europeo, ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...