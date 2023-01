Sgarbi | «San Siro non si tocca | è un simbolo di Milano»

La Gazzetta dello Sport

Siro dev'essere salvato, dice. "In quello stadio hanno giocato Mazzola e Rivera, è intuitivo cheSiro non possa essere abbattuto, non riesco davvero a capire". Che tempi ci sono per ...Commenta per primoSiro non si tocca, lo ribadiscono Vittorioe... il suo cameriere . Il Sottosegretario alla Cultura ha ribadito il suo no alla demolizione del Meazza prevista nel progetto di Inter e Milan ... Sgarbi: "San Siro non si tocca, i tifosi sono con me. È un simbolo di Milano" Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, e uno dei primi detrattori del progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio di Milano, che prevede la demolizione di San Siro, ha parlato ...Le dichiarazioni di Matteo Salvini: "Milan e Inter hanno bisogno di un nuovo stadio. Sgarbi parla a titolo personale" ...