Sgarbi | «San Siro non può essere abbattuto»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le parole di Vittorio, Sottosegretario alla Cultura, sulle intenzioni del governo per lo stadio SanVittorioha parlato a La Gazzetta dello Sport. Il Sottosegretario alla Cultura si è espresso sulla volontà di Milanhttps://www.calcionews24.com/inter/ ed Inter di abbattere San. PAROLE – «Sannon può, è lo stadio dove hanno giocato Mazzola e Rivera. A Sanci sono state tante personalità e tifosi di Inter e Milan sono emotivamente legati a questo posto. Mi hanno chiamati in tanti per darmi il proprio sostegno, come Berlusconi e Moratti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

Consolato Cicciù - - > Continua la diatriba sullo stadio di Milano e sull'eventuale abbattimento diSiro . Sulla questione è intervenuto anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio, che arrivando alla presentazione della lista Noi Moderati alle Regionali del Lazio ha tirato fuori il...Commenta per primo Stanno facendo discutere le prese di posizione del sottosegretario Vittoriosul vincolo da imporre allo stadio diSiro. A rispondergli, tuttavia, è oggi il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che a Il Giornale ha usato parole pesanti nei confronti della ... Sgarbi: "San Siro non si tocca, i tifosi sono con me. È un simbolo di Milano" San Siro, le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi: "Non si può mai essere d'accordo con Sala, Salvini pensi al ponte di Messina" ...Sgarbi parla a titolo personale e non ha nessuna possibilità ... Oltretutto c’è un dato: nel 2026 ci saranno le Olimpiadi a Milano ed è previsto che l’inaugurazione sia a San Siro. Lo stadio avrà ...