Sgarbi | San Siro? Non conosco un solo tifoso di Milan e Inter che voglia abbatterlo

Alla Gazzetta dello Sport, il Sottosegretario alla Cultura Vittorio, ha detto la sua sulla vicenda stadio "Giuseppe Meazza" inSiro, ribadendo il proprio "No" al suo eventuale abbattimento: "Il vincolo relazionale verrà fatto. Se loro vogliono fare delle ...Vittorio: "Siro non si tocca" In attesa dei prossimi passi, con la Giunta comunale chiamata a pronunciarsi per far partire il progetto esecutivo, Vittorio, da sempre il più strenuo ... Sgarbi: "San Siro non si tocca, i tifosi sono con me. È un simbolo di Milano" Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, è uno dei detrattori del progetto del nuovo stadio di Milan e Inter e ha parlato così ai microfoni della Gazzetta ...La situazione di San Siro tiene milanisti e interisti con il fiato sospeso. Su twitter, Maurizio Pistocchi si chiede: rimarrà così Il punto sul Meazza.