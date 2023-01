Serie A | sfiorati i 7 | 5 milioni di spettatori su Dazn nella diciassettesima giornata

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sono quasi 7.5gliregistrati sunel diciassettesimo turno diA. Si tratta dunque delladi questo campionato più vista sulla piattaforma, dovuta in particolare a tre partite sopra il milione di ascoltatori: Milan-Roma (1,8 mln), Sampdoria-Napoli e Juventus-Udinese (1,3 mln). Con Napoli-Juventus di venerdì sera,diciottesimamira a fare ancora meglio. SportFace.

