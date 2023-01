(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Victor, attaccante nigeriano attualmente in forza al, ha ricevuto oggi il premio di giocatore emergente dell’anno Power Horse per le sue eccezionali prestazioni durante il 2022. La 13/a edizione dei DubaiAwards, organizzati con il Dubai Sports Council, si è tenuta a Dubai il 17 novembre 2022 scorso. Qui le stelle del calcio internazionale si sono riunite con personaggi illustri e ospiti per celebrare l’evento annuale e riconoscere i vincitori in 21 categorie. I DubaiAwards hanno anche accolto Power Horsenuovo sponsor, introducendo il premio di Power Horseof The, che premia i giovani calciatori che si sono fatti riconoscere nell’anno precedente. Il ...

Serie A: Osimhen premiato a Napoli come Globe Soccer Emerging Player of the Year. L'ottima annata del centravanti del Napoli è stata premiata con questo riconoscimento.Victor Osimhen è il miglior giovane dell'anno 2022 per Globe Soccer. Riconoscimento importante ottenuto a novembre per l'attaccante nigeriano che sui social ha postato la ...