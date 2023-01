Serie A | giornata 18 | la top 11 delle sorprese da schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Archiviata la 17esmadiA – non senza risultati rocamboleschi come il pirotecnico pareggio per 2-2 tra Milan e Roma – è già ora di proiettarsi verso la prossimadi campionato. In questa rubrica, come di consueto, abbozzeremo la top 11daal. Ma prima, è opportuno dare un rapido sguardo al calendario. Lasi apre subito col botto, venerdì 13 gennaio alle 20:45 allo Stadio Maradona, andrà in scena il big match con vista scudetto tra Napoli e Juventus. Sabato alle ore 15:00 sarà la volta di Cremonese – Monza, match particolarmente importante in chiave salvezza. Chiuderanno lail Milan che farà visita a Lecce alle 18:00, e l’Inter che ospiterà l’Hellas Verona ...

Sky Sport

Daniele Doveri è l'arbitro designato a dirigere Napoli - Juventus, big match della 18/adiA, in programma venerdì 13 gennaio alle 20.45 allo stadio 'Maradona'. Gli arbitri della 18/adiA, in programma da venerdì 13 a lunedì 16 gennaio: Napoli - Juventus (...Dire che i consumatori siano stati travolti da unadi eventi negativi nella seconda metà del 2022 non è né sorprendente né sbagliato. Per molti ... l'endless aisle e la consegna in. ... Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 18^ giornata "C'è stato un grave disservizio, ma ci è stato assicurato che il problema non si ripeterà più". "Abbiamo fatto un richiamo molto severo agli obblighi contrattuali, noi siamo parte danneggiata. Dazn è ...Questi gli arbitri (più assistenti, quarto uomo, Var e Avar) che dirigeranno le partite della 20/a giornata, prima di ritorno, del campionato di calcio di Serie B, in programma sabato prossimo.