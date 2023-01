Serie A | giornata 18 | 3 portieri da schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Giunti alla18 diA, si riflette sui 3daalin vista di un fine settimana molto complicato. A chiudere il girone d’andata c’è il big match tra Napoli e Juventus, rispettivamente prima contro seconda: da un lato il miglior attacco e dall’altro la miglior difesa. Non mancano altre sfide interessanti, sia per le “big” che per le “piccole”. L’Atalanta affronterà la Salernitana, mentre il Lecce ospiterà il Milan, due compagini che arrivano da un pareggio amaro. Spunta anche Roma-Fiorentina, altra partita molto interessante in chiave classifica. Per l’Empoli un match delicato contro la Sampdoria, mentre il Torino ospiterà lo Spezia, a secco di reti nell’ultima gara. Inter e Lazio se la vedranno contro Hellas Verona e Sassuolo.A, ...