Serie A | De Siervo | “Italia tristemente nota come il paese del pezzotto | Governo ci aiuti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Minaccia rescissione del contratto con Dazn? Abbiamo la fortuna di riuscire a fare dei bandi che sono sempre a forte tenuta e garantiscono la Lega. Abbiamo fatto un richiamo molto severo a quelli che sono gli obblighi contrattuali a tutela della Lega. Siamo parte danneggiata in questa questione e abbiamo richiamato Dazn a quelli che sono i doveri”. Lo ha dichiarato l’amministratore della LegaA, Luigi De, dopo i disservizi avvenuti durante Inter-Napoli: “L’incontro di ieri stato un incontro proficuo, in cui sono state identificate le cause del problema: è stato un problema tecnico risalente a dei fornitori esterni che indirizzavano i picchi di traffico. Il 50% delle persone impattate sono rientrate sotto i 5 minuti di disservizio, la restante parte è rimasta fuori per un tempo enorme all’interno della partita, che sono oltre 15 minuti. ...