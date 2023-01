Serie A | Amazon e Warner-Discovery guardano ai diritti tv

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La partita per itv dellaA è iniziata e in attesa del lancio ufficiale del bando per il prossimo ciclo, alcuni grossi attori del mondo dello streamingalla possibilità di sbarcare sul mercato. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza,-Brosstarebbero sondando il terreno in vista della gara, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.