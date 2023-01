Sequestrati 200 prodotti irregolari - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Blitz della polizia municipale al Macrolotto Zero. Bloccati rossetti, mascara, matite per occhi e altra ...Secondo la tesi difensiva, imila euro presenti in particolare sul conto corrente di Silvia ... Gli altri 47milaappartengono complessivamente ai coniugi. La decisione sulla consegna di ... Sequestrati 200 prodotti irregolari We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Nei primi giorni di gennaio, durante l’ispezione di un negozio di vicinato del settore non alimentare nell’area del Macrolotto Zero a Prato, gli agenti della Polizia Municipale hanno notato fra la mer ...