Senza stipendi da due mesi e con 20 esuberi annunciati | i giornalisti dell’agenzia Dire proclamano un giorno di sciopero

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Idi stampahanno proclamato una giornata diper protestare contro il mancato pagamento deglidi novembre e dicembre. La situazione di crisi nella quale versa l’agenzia ha portato la proprietà a congelare le mensilità per i dipendenti che già dall’inizio di dicembre sono in stato d’agitazione a causa della comunicazione dell’azienda sull’interruzione del percorso di ammortizzatori sociali, in corso ormai da molti, che lascerà spazio a un piano dipari a circa il 30% della forza lavoro. In un comunicato deisi legge che alla situazione già gravissima del ritardo nel pagamento deglisi è aggiunto lo sconcerto per la proposta di piano di riorganizzazione, ...

AssisiNews

Nella finanziaria del 2022 la Regione aveva provveduto a raddoppiare glidi sindaci e amministratori locali, nonpolemiche per il particolare momento di difficoltà economica dei ......eccezioni geografiche, da utilizzare per le esigenze di informazione e comunicazione delle ... A cominciare, manco a dirlo, daglidegli eurodeputati. Per gli eurodeputati nel 2023 saranno ... MS service srl di Bastia Umbria, 40 lavoratori senza stipendi e ... Per compensare i rialzi dell'inflazione, il brand giapponese di abbigliamento Uniqlo ha deciso di aumentare gli stipendi dei propri dipendenti ...Stipendi bassi, in aumento nel 2023: quanto si avrà in busta paga da febbraio con il taglio del cuneo fiscale.