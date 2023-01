Senato | nuovo ok all’invio di armi all’Ucraina M5s contrario | ma esulta per l’odg sugli aiuti umanitari

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’Aula di Palazzo Madama ha dato il suo via libera al decreto del governo che proroga fino al 31 dicembre l’invio dia Kiev per reagire all’aggressione russa. A quasi un anno dall’invasione, il, con 125 voti a favore e 38 contrari, accorda la conversione del decreto per la «cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine» fino a fine 2023. Il decreto prevede che la spedizione dellepossa avvenire in deroga alla legge n. 185 del 9 luglio 1990, attraverso decreti interministeriali che coinvolgono tre dicasteri: Difesa, Economia ed Esteri. Adesso toccherà alla Camera votare la conversione del decreto. «Aiutare l’Ucraina è aiutare noi, gli obiettivi sono la liberazione delle zone occupate dalla Russia e non altri. Combattiamo per ristabilire l’ordine internazionale di legalità e ...