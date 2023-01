Senato | doppio scivolone storico di Gasparri in Aula Calenda lo sfotte | “Il busto di Cavour è caduto…”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)per ilre Mauriziodurante il suo intervento al, per la dichiarazione di voto sul Dl Ucraina. “Il caso più recente è la guerra di Crimea nel 1861-63 che vide impegnato il Regno di Piemonte, con l’Italia ancora non unita, quandoinviò i Bersaglieri a combattere contro la Russia”. In realtà la guerra di Crimea avvenne tra il 1853-56 e l’Italia, nel 1861, era già unificata. L’errore non è passato inosservato e il video con la gaffe è stato pubblicato sui social da Carlo: “Ildiè caduto dal piedistallo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

