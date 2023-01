Senato approva dl Ucraina con 125 sì | contrari M5S e Avs

Il Sole 24 ORE

Con 125 voti favorevoli, 28 contrari e 2 astensioni il decreto legge Ucraina è stato approvato dal. Il provvedimento, che proroga la cessione di materiali militari all'Ucraina fino al 31 dicembre 2023, passerà alla Camera per l'ok definitivo. Come hanno specificato poi fonti del gruppo M5s, ...Con 125 voti favorevoli, 28 contrari e due astenuti l'Aula delha approvato il decreto Ucraina che proroga l'invio di armi a Kiev. Il provvedimento passerà quindi alla Camera per il via libera definitvo. Ucraina, ultime notizie. Decreto armi all’Ucraina, il Senato approva. Wagner rivendica conquista ... (ANSA) - ROMA, 11 GEN - Con 125 voti favorevoli, 28 contrari e 2 astensioni il decreto legge Ucraina è stato approvato dal Senato. Il provvedimento, che proroga la cessione di materiali militari ...Roma, 11 gen. (askanews) - L'aula del Senato ha approvato il ddl di conversione in legge del decreto 185/2022 che rinnova per un anno il mandato ...