Semplici | «Con Ranieri il Cagliari può arrivare in A»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Leonardo, ex allenatore del, è sicuro: con l’arrivo di Claudioi sardi possonoin Serie A Ha guidato la Spal, ne è stato l’anima. Oggi Leonardoè fermo ai box e segue con attenzione la Serie B. Ecco le sue riflessioni al Corriere dello Sport.CHI VINCE – «Frosinone e Reggina sono avanti a tutte con merito. Il club ciociaro ha lavorato bene, la proprietà e il direttore Angelozzi hanno scelto calciatori esperti e giovani di prospettiva. Anche la Reggina sta costruendo qualcosa d’importante. Grosso e Inzaghi meritano di stare lassù. Ma non è finita».– «Con Genoa e Parma era tra le favorite, ma non ha mantenuto le promesse finora. L’arrivo dipuò aiutare a rientrare. C’è tutto il tempo di ...

TUTTO mercato WEB

Oggi Leonardoè fermo ai box e segueattenzione la Serie B. Ecco le sue riflessioni al Corriere dello Sport. CHI VINCE - "Frosinone e ...Ti spiegheremo come installare le tue luci auto in trepassi. Come installare i fanali ... Prima di tutto, svita la lampadina, sostituiscilala nuova e, in seguito, monta la nuova ... …con Leonardo Semplici “Sa di cosa ci siamo accorti, in questi giorni, applicando la riforma Cartabia Che è necessaria la querela, anche se i reati non più perseguibili d’ufficio (tra i quali furto aggravato, lesioni gravi ...Dopo settimane di clima simil-primaverile, le temperature, negli ultimi giorni, si sono notevolmente abbassate ed è caduta la prima neve in alcuni paesi d’Abruzzo. È il momento per mettere in atto pic ...