(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Strappi, dribbling, filtranti a tagliare la difesa avversaria, grande raccordo tra centrocampo e attacco. Al Dall’Ara, con quel 10 sulle spalle, Jérémiesembrava il Papu Gomez. Quando nella finestra invernale di mercato dello scorso anno Gian Piero Gasperini spinse per avere l’esterno ivoriano del Sassuolo probabilmente si immaginava di poter contare su un giocatore che potesse fornire esattamente il tipo di prestazione vista nei secondi quarantacinque minuti di: una partita che si era messa male, col vantaggio dell’ex Orsolini a complicare i piani nerazzurri e trame offensive che faticavano a fare breccia nel fortino organizzato da Thiago Motta. I fatti, almeno finora, non hanno dato ragione a un investimento complessivo, comprensivo di bonus, da circa 25 milioni di euro: in maglia Atalanta il classe ’97 scuola Chelsea non è mai riuscito ...

BergamoNews.it

'Quando partivamo, Vialli arrivava sempre in, si faceva aspettare', continua Remino . 'E ... Lui lo sapeva già e la mattina dopo aveva mandato un messaggio in chat: 'se sono andato via ...IT 22:16 - AMARCORD 23:32 - LA TIGRE E LA NEVE 02:03 -IL03:51 - IL TERRIBILE ISPETTORE 18:57 - GALLO CEDRONE 21:00 - AMARCORD 22:09 - TGCOM24 22:14 - METEO. IT 22:16 - AMARCORD 23:... Scusate il ritardo: a Bologna l’Atalanta ha ritrovato il vero Boga Lettera del presidente del municipio XII di Roma in replica a Giampiero Mughini. "Grave attaccare i lavoratori" ...«Ci scusiamo per il disagio». Cinque parole che tutti i pendolari conoscono bene, capaci di rovinare un'intera giornata. Ma ora non più: esiste un'App che trasforma ...