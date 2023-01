Scuole d’infanzia | via alle iscrizioni per l’anno 2023 2024

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) . Sino al 31 gennaio è possibile presentare online domanda di iscrizionecapitoline. Le famiglie potranno entrare sul sito del Comune e indicare sino a tre. Si può fare domanda di iscrizione anche in una scuola in un Municipio diverso da quello di residenza ed è previsto il riconoscimento di un punteggio dedicato nei casi di condizione maggior tutela, di detenzione di uno o di entrambi i genitori, dii situazioni familiari individuate dai comuni, dai consultori, dcase-famiglia, dcase rifugio o dai centri antiviolenza e per gli orfani di femminicidio. L'articolo proviene da Italia Sera.

Comune di Bari

, via alle iscrizioni per l'anno 2023/2024. Sino al 31 gennaio è possibile presentare online domanda di iscrizione allecapitoline . Le famiglie potranno entrare sul sito del ...A Gessate invece, la scuola dell'Malvestiti, in via Salvo'Acquisto , riceverà le famiglie dalle 10.30 fino alle 12. Open day alledell'dell'Istituto comprensivo Alda Faipò -... Scuole d’infanzia comunali: aperte le iscrizioni per l’anno scolastico ...