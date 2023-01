Scrutini | si valuta con media matematica dei voti o in base ai progressi acquisiti al “termine” del percorso di apprendimento?

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Un docente ci chiede se sia più giusto nel processo finale dizione ed annessa attribuzione del voto, considerare tutte le verifiche, interrogazioni quindi anche quelle insufficienti o se è possibile in alcuni casi specifici togliere dallail voto negativo. Potrebbe apparire una domanda dalla risposta semplice; in realtà c'è una quantità non indifferente di elementi da analizzare: dalla Libertà d'insegnamento del singolo docente alle delibere degli organi collegiali; dal concetto dizione sommativa a quello dizione formativa; dal ritmo didel singolo studente alla sua condizione di partenza. L'articolo .

