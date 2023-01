Scontro tra camion in A16 | autista resta incastrato tra le lamiere

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 05:00 di oggi 11 gennaio, sono intervenuti sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 34 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incidente stradale che ha visto coinvolti duein un tamponamento, di cui uno trasportava legna. Nel violento impatto l’delche ha tamponato, originario di Roma, è rimastotra ledella cabina e dopo essere stato estratto è stato affidato ai sanitari del 118 interventi i quali lo hanno trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il conducente deldella legna, proveniente da Andria e diretto a Somma Vesuviana, non ha invece riportato grosse ...

