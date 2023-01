Scontri ultras | vertice al Viminale | verso il divieto di trasferta per i tifosi di Napoli e Roma

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiildiper idi. Questo il provvedimento da adottare prossimamente; la soluzione immediata venuta fuori dalche si è tenuto presso ilsul tema della violenza e deglitra. Dopo i fatti accaduti domenica scorsa sull’autostrada A1, le istituzioni governative e sportive hanno optato per il pugno duro, esprimendo la volontà di punire le tifoserie dicon ilper le prossime trasferte. Questo è ciò che emerso dall’incontro avvenuto presso il Ministero degli Interni. Ancora da decifrare se varrà solo per i residenti nel Lazio ed in Campania o ...

RomaToday

Questa l'indicazione arrivata al termine dell'incontro al Viminale chiesto a seguito deglisulla A1 tradi Roma e Napoli. L'incontro si è tenuto alla presenza del Ministro dell'Interno ...Abbonati per leggere anche Leggi anchetradi Roma e Napoli: arrestato il tifoso romanista ferito. Fermati anche altri due supporter giallorossi e uno del Napoli Tutte le vecchie e nuove rivalità degli ultras romanisti Il Ministro Piantedosi intenzionato ad usare il pugno duro Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli. Come riferito da sportmediaset, Sarebbe questo il provvedimento che intende prendere il mi ...Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli. Sarebbe questa la strada che ha intenzione di seguire il ministero degli Interni dopo gli scontri tra ultras che hanno paralizzato l'autostrada A1 lo ...