Scontri ultras | trasferte vietate fino a giugno per i tifosi di Roma e Napoli Nuove sanzioni dal Governo

Ci si aspettava un altro esito, invece è tutto da rifare: tresu quattro sono stati scarcerati. Oggi a Napoli si deciderà per il quarto, il napoletanotra, 'per ora la risposta repressiva ha fatto cilecca' (La Stampa) 'Tutto da rifare. Sono già a casa tresu quattro arrestati. Del quarto si saprà oggi'. La scarcerazione dei tre ...Sempre beccato dai tifosi imolesi nei successivi "diretti", questa volta ha fatto davvero ... Così dopo aver contraccambiato l'affetto dei suoi ex, il leader "nascosto" della Virtus si è ... Scontri sull'A1: giudice non convalida arresto, tornano in libertà due ultras della Roma Sono 180 le persone riprese dalla telecamera di videosorveglianza dell'area di servizio di Badia al Pino dove domenica è andato in scena lo scontro tra tifosi romanisti e napoletani con bastoni Leggi ...La frittata è fatta e le uova non possono mica ricomporsi. Di sicuro, però, il "mezzogiorno di fuoco" in scena oggi negli uffici del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, lascerà il segno. Non per ...