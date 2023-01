Scontri tra tifosi | la madre di Ciro | “In nove anni politica assente”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono passatima per mio figliolanon ha fatto nulla: nessuno ha preso seri provvedimenti eppure mio figlio è stato ucciso in un agguato non in uno scontro”. Lo ha detto Antonella Leardi,diEsposito, il giovane tifoso del Napoli morto in ospedale dopo essere stato ferito gravemente da un ultrà romanista nel 2014, intervenendo alla trasmissione “Campania Oggi”, in onda su Teleclubitalia, canale 77. Commentando glitraromanisti e partenopei nell’area di servizio di Badia al Pino, lungo la A1, Leardi ha spiegato che “questi ragazzi hanno un’opportunità preziosa: la vita. E a volte la possono mettere a rischio per una rivalità calcistica. Ed è quello che più mi angoscia. Non ...