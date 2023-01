Scontri tra tifosi | il Viminale chiede massima severità | ma sono tutti liberi 

Leggi su agi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) AGI - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha raccomandato "" nelle sanzioni in fase preventiva contro le tifoserie violente nel corso di un vertice oggi alcon il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e i vertici di Figc e Lega calcio. Il messaggio che trapela è in linea con quanto già anticipato e cioè che saranno date "all'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive indicazioni improntate allaprecauzione", anche se al momento non sarebbero allo studio nuove norme. Intanto, però, è polemica per le scarcerazioni dei quattro ultras, tre romanisti e un napoletano, arrestati dalle forze dell'ordine dopo gli incidenti di domenica scorsa sull'A1, all'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino, in provincia di Arezzo, la stessa dove nel 2007 era morto il tifoso laziale ...