Scontri tifosi | funzionari Polizia | “Grave scarcerazione ultrà”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Le mancate convalide degli arresti effettuati dopo gliin A1 ad Arezzo sono un fatto tecnicamente, non solo e non tanto per i tre soggetti rimessi in libertà ma perché di fatto il gip ha sconfessato una norma finalizzata ad intervenire in modo specifico ed efficace nel difficile settore dei reati da stadio”. E’ quanto afferma il portavoce dell’Associazione nazionaledi(Anfp) Girolamo Lacquaniti sottolineando la necessità di “perfezionare” la norma per evitare che si possano ripetere episodi simili. “Premesso che nessun dubbio è emerso in relazione alla partecipazione aglida parte dei tre indagati e che le motivazioni delle mancate convalide sono legate ai profili di urgenza che la legge stessa ha voluto valutare tenendo conto che in ...

