Scontri sull’A1 | torna in libertà il tifoso del Napoli | non convalidato l’arresto

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Giudice del Triobunale dinon hadeldelA.M., che si trovava ai domiciliari da ieri, in quanto ritenuto coinvolto neglitra tifosi partenopei e romanisti. Il giudice ha disposto la scarcerazione senza misure cautelari. Ilè difeso dall’Avvocato Emilio Coppola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

RaiNews

Al vaglio, dopo gliavvenutidomenica scorsa, tra l'altro la partita prevista per venerdì sera tra Napoli e Juventus. Ong, braccio di ferro con l'Italia. Piantedosi svela il bluff ...Al vaglio, dopo gliavvenutidomenica scorsa, tra l'altro la partita prevista per il venerdì sera tra Napoli e Juventus. Nel corso dell'incontro, che si è svolto in un clima molto ... Scontri sull'A1 tra ultras, un arresto. Circa 180 identificati. Il Napoli: "Intervenga Piantedosi"