Scontri fra tifosi | Piantedosi | “Già 4 arresti ma ci saranno decine di Daspo”

... gli ultras della Roma arrestati dalla polizia dopo glidi domenica con quelli del Napoli ... Un appuntamentobande rivali con l'unico scopo di menarsi. Erano in più di 400, c'è stato solo un ...Si difende così, davanti al gip, uno dei due arrestati "in differita" a Roma per glidi ... I segnali, le curve, li mandano tutti dal 2014 a ogni occasione per ribadire il patto scellerato...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Tamponamento fra mezzi pesanti sulla A16 Napoli-Canosa, Vigili del Fuoco di Avellino salvano la vita a camionista ...