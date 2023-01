Scontri A1 | incontro al Viminale tra le istituzioni | novità sulla definizione dei calendari

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nella mattinata odierna di mercoledì 11 gennaio si è tenuto unpresso ilper discutere deglisull’A1 tra i tifosi di Roma e Napoli. Presenti i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e dello Sport Andrea Abodi, il presidente della Figc Gabriele Gravina e della Lega di A Lorenzo Casini, il capo della Polizia Giannini e il Presidente dell’Osservatorio Cortis. Secondo quanto si apprende, non sono previste nuove norme in futuro ma si andrà verso provvedimenti restrittivi con le regole già in vigore. Particolare attenzione verrà rivolta alla compilazione deiin raccordo con l’Osservatorio, oltre ai divieti di trasferta. Ritenuto inoltre opportuno stabilire una serie di confronti periodici tra le. Infine, le società saranno invitate ad investire ...

Sky Sport

