Scontri A1 | gli ultras romanisti liberi per un cavillo Il Messaggero | “nemmeno le prove schiaccianti bastano”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Alla fine tornano tutti a casa“. “Nonle“. Lo scrive Il, commentando la scarcerazione di tutti e tre gliarrestati per glicon i napoletani sull’autostrada A1. Solo per uno di loro, Martino Di Tosto, che negliè stato accoltellato, è stato imposto obbligo di dimora e firma. Gli altri due, arrestati in flagranza differita, sono fuori per dei cavilli. “a “salvare” i duegiallorossi, arrestati in flagranza differita lunedì a Roma, è una sentenza della Cassazione del 2015 che si riferiva a un tifoso biancoceleste. Un, nonle...

RaiNews

tra ultras in A1, nell'area di servizio Badia al Pinocorrentizi condussero talvolta a scissioni e cacciate non risolutive (centristi rutelliani e repubblicani del 2009 e del 2010, sinistri rottamati, civatiani e postcomunisti del 2014, 2015 ... Per l'ultrà della Roma, ferito negli scontri, disposti obbligo di firma e ... Arresto convalidato e scarcerazione per Martino Di Tosto, il tifoso giallorosso finito in manette in flagranza con l’accusa di rissa aggravata, dopo essersi presentato domenica sera con una ferita all ...Tanto che, stando ai dati Aci-Istat, oltre il 70 per cento degli incidenti in Italia avviene in ambito urbano e tra le prime tre cause in assoluto c’è l’eccesso di velocità, che provoca direttamente o ...