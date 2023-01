Scontri A1 | al momento ancora nessun provvedimento in vista di Napoli-Juventus

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il Governo questa mattina si è ritrovato per decidere il da farsi dopo glisull’A1 tra tifosi di Roma e, alper la sfida contro laIl Governo questa mattina si è ritrovato per decidere il da farsi dopo glisull’A1 tra tifosi di Roma e, alper la sfida contro la. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la partita in programma venerdì sera tra la prima e la seconda della classe non avrebbesubito cambiamenti per quanto riguarda l’ingresso dei tifosi allo stadio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Agenzia ANSA

Dopo dibattiti,a distanza e trattative no - stop , i dem avrebbero raggiunto l'intesa ... Si entrerà nel dettaglio in un secondo, con le modalità stabilite direttamente dalla ...Daglialdegli arbitri con l'InterL'Inter non ha avuto molta fortuna contro il Monza, quando un gol di Francesco Acerbi è stato ingiustamente annullato. In generale, alcune direzioni ... Scontri tra tifosi, il gip:'Guerriglia per annientare il nemico' - Calcio Nella mobilitazione vengono lanciati slogan contro il parlamento, la presidente Dina Boluarte, e per lo svolgimento di immediate elezioni. Non esiste al momento un bilancio degli scontri, anche se un ...Roma, 11 gen. (askanews) - Manca meno di un'ora all'appuntamento delle 12.30 e il Pd annuncia il rinvio alle 19 della direzione nazionale del partito. In quel momento non c'è ancora l'intesa sulle reg ...