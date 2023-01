Sclerosi Multipla | nuova cura con cellule staminali frena la malattia

Adesso, invece, pare che si possa parlare di una svolta, come conferma il professor Elio Scarpini , docente di Neurologia, già direttore del Centro Alzheimer e'Dino Ferrari' dell'...... spiega Elio Scarpini, Professore di Neurologia, già Direttore del Centro Alzheimer e"Dino Ferrari" dell'Università di Milano - IRCCS Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore ...Per la prima volta una ricerca impiega le cellule staminali neurali nella terapia della sclerosi multipla: dalla prima fase dello studio è emerso ...La recensione di The Resident 6: new entry, nuove storyline, attenzione all'attualità e ritorno agli affetti per la serie tv medical drama su Star di Disney+.