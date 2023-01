Sciopero Eav nel giorno di Napoli-Juve | Silvestro Fi | “Intervenga il Prefetto”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lodei sindacati del Trasporto all’ EAV di Venerdì 13 coincide con la partitantus, per la quale si attendono 60 mila spettatori. Senza Cumana , Circumvesuviana e Circumflegrea, si prevede la tempesta perfetta e la paralisi della città”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Francesco, che chiede aldidi intervenire per precettare i dipendenti di EAV. “Non è possibile – prosegue – sovraccaricare Fuorigrotta e le aree limitrofe di migliaia di auto in più, creando un effetto a catena. Non è pensabile – conclude -– gettare nel caos fino a notte inoltrata, poiché la partita terminerà dopo le 22 , una intera città”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Corriere del Mezzogiorno

