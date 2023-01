Sciatori travolti da una valanga | una donna in gravissime condizioni

Agenzia ANSA

Due persone sono state tratte in salvo dopo essere state travolte nel pomeriggio da una valanga caduta sotto il Rifugio Nuvolau, sopra Cortina D'Ampezzo (Belluno). A dare l'allarme, intorno alle ore ...A Cortina d'Ampezzo oggi pomeriggio, 11 gennaio, è scattato l'allarme per una valanga caduta sotto il Rifugio Nuvolau che ha coinvolto due. A dare l'allarme lo sciatore rimasto semisepolto con la compagna. Quest'ultima, recuperata sotto almeno due metri di neve, è stata portata in elicottero all'ospedale di Treviso dove è tutt'... Due sciatori travolti da valanga sopra Cortina, salvati CORTINA D'AMPEZZO - Due persone sono state tratte in salvo dopo essere state travolte nel pomeriggio da una valanga caduta sotto il Rifugio Nuvolau, sopra Cortina D'Ampezzo (Belluno).L’elicottero del Suem ha portato all’ospedale di Treviso la donna ritrovata sotto due metri di neve; per lo sciatore rimasto semisepolto è intervenuto l’elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano ...