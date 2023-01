Sci Paralimpico | Bertagnolli-Ravelli sul podio | è dominio in Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ancora un successo sulle nevi elvetiche di Veysonnaz per Giacomoe la sua guida Andrea. Dopo la vittoria nel primo Slalom Gigante didel, che si è disputato ieri, oggi i due azzurri si sono aggiudicati anche il secondo Slalom Gigante di categoria Vision Impaired, questa volta a pari merito con i polacchi Michal Golas e Kacper Walas. 1:59.75 il tempo fatto registrare sia dache da Golas. Al terzo posto si sono piazzati i francesi Hyacinthe Deleplace e Roy Piccard (2:01.09). Nella categoria Sitting maschile, ancora un secondo posto per Renè De Silvestro, che ha sciato in 2:04.15, 4.31 più lento del vincitore della gara, il norvegese Jesper Pedersen (1:59.84). Terzo gradino delper il francese Lou Braz-Dagand (2:06.91). Nella Vision ...