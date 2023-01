Sci alpino | trionfo austriaco nella discesa di Coppa Europa di Zauchensee | ottima quarta la nostra Sara Thaler

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Un vero e proprioquello che abbiamo visto oggidivalevole per ladi scifemminile 2023. Sulla pista di casa, infatti, le austriache hanno letteralmente dettato legge, monopolizzando in toto il podio e piazzando ben 7 atlete nelle prime 10 posizioni. La giornata, in teoria, doveva essere suddivisa in due gare, vista la cancellazione della prima gara di ieri, ma nuovamente le condizioni del meteo hanno impedito uno svolgimento regolare. Lache si è disputata, infatti, è scattata con oltre un’ora di ritardo, impedendo la disputa della seconda gara. Ad ogni modo la vittoria è andata a Sabrina Maier con il tempo di 1:07.08 con 12 centesimi di margine sulla connazionale ...