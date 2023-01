Sci Alpino | TechnoAlpin sarà sponsor tecnico FISI fino al 2026 Roda | “Accordo fondamentale”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nuovotra la Federazione Italiana Sport Invernali e, che hanno raggiunto l’intesa per la fornitura ufficiale della durata di quattro anni: a comunicarlo è stata laattraverso il proprio sito. L’azienda altoatesina, leader mondiale per le tecnologie invernali, metterà a disposizione dellacannoni per la produzione di neve artificiale a uso di gratuito, che le squadre nazionali utilizzeranno sia per allestire tracciati di allenamento, sia per la preparazione di piste di gara. L’amministratore delegato di, Erich Gummerer, si è detto molto felice dell’: ‘‘Siamo estremamente soddisfatti di questo. La nostra azienda vive di neve e degli sport che la riguardano e sottoscrive attività di partnership soltanto in questo ...