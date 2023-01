Sci alpino | pagelle slalom Flachau | Vlhova rinasce | Shiffrin “normale” | Ljutic illude | disastro Italia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Petraspezza il suo digiuno e torna al successo che le mancava dalla scorsa stagione. La slovacca vince lodi(Austria) e brilla sotto i riflettori della pista intitolata a Hermann Maier. Alle sue spalle la solita Mikaela, mentre è terza una pimpante Lena Duerr. Andiamo, quindi, a consegnare ledella gara odierna, con la squadra dina che finisce dietro la lavagna. LEDELLODIPetra10: finalmente! Attendeva questa prima vittoria stagionale con trepidazione e ha impiegato tutte le sue forze per piegare la resistenza di Mikaela. Disputa due manche ineccepibili e torna ai suoi livelli. Per la ...

