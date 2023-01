Sci alpino | la Coppa del Mondo fa tappa a Wengen Tempio della velocità | ma domenica c’è lo slalom

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Oltre quattro chilometri di pista, uno dei templi, semplicemente la Lauberhorn. Ladelmaschile di scifa, una delle località storiche del Circo Bianco, con un doppio appuntamento per la(superG e discesa) e poi unola. Si comincia venerdì con il superG e Marco Odermatt sogna un fantastico bis davanti al proprio pubblico. Il leaderclassifica generale e anche di specialità punta ad un nuovo trionfo acome nella passata stagione, ma gli avversari di certo non mancano, partendo da Vincent Kriechmayr ed Aleksander Aamodt Kilde. L’austriaco ed il norvegese sono anche i principali favoriti per la discesa ...

Loresta senza dubbio il più richiesto, mentre AVMS registra un notevole incremento dellodi fondo. Il ritorno alla normalità e l'eliminazione delle restrizioni sono stati fondamentali ...Da tutti è stato infatti sottolineato come il prodottoitaliano sia oggi nelle condizioni ambientali ottimali per offrire una vacanza legata allodi qualità. Grazie, infatti, alle nevicate ...Dopo la tappa di Flachau con il suo slalom in notturna, la Coppa del Mondo di sci alpino 2023 femminile rimane sulle nevi austriache e si trasferisce in quel di Sankt Anton dove vedremo in azione le s ...