Sci alpino | i precedenti dell’Italia femminile a St Anton Una vittoria e quattro podi complessivi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dopo la tappa di Flachau con il suo slalom in notturna, la Coppa del Mondo di sci2023rimane sulle nevi austriache e si trasferisce in quel di Sanktdove vedremo in azione le specialiste della velocità per una discesa e un superG nel corso del prossimo fine settimana. L’Italia su questo tracciato ha ottenuto un solo successo nella sua storia, con altri 3. Andiamo a ricordarli nel dettaglio. Il primoo per una atleta di casa nostra sulla pista intitolata a Karl Schranz è datato addirittura 19 dicembre 1993 per cui quasi trent’anni or sono. Si tratta di un terzo posto per Bibiana Perez nella combinata dominata dall’austriaca Renate Goetschl con 1.77 di vantaggio su Pernilla Wiberg e 3.19 sulla nostra portacolori. Sesta posizione, invece, per Morena Gallizio a 5.33. Per ...