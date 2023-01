Sci Alpino | cambia il programma di Spindleruv Mlyn Doppio gigante a Kronplatz

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La Coppa del Mondo femminile di sciè costretta ad un nuovo cambio di. Nel weekend di sabato 28 e domenica 29 gennaio erano in previsti uned uno slalom nella località ceca di, ma quest’ultima ha annunciato la sua rinuncia perché non riuscirà a preparare il tracciato di gara viste le alte temperature. Al suo posto, dunque, si disputerà lo slalom cancellato giovedì 5 gennaio a Zagabria, mantenendo in questo modo i due appuntamenti agonistici. Ilche non avrà luogo in Repubblica Ceca sarà invece anticipato mercoledì 25 gennaio nella località altoatesina di, dove è già inun altromartedì 24 gennaio. Saranno così due gli appuntamenti sulla impegnativa pista ...