Scappa ad un controllo | arrestato in Francia dopo 2 mesi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Al termine di accurate indagini gli investigatori della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, sono riusciti a risalire all’identità del motociclista che nel tardo pomeriggio del 26 Agosto scorso, all’interno dell’area di servizio Sesia Est, comune di Prarolo (VC), sita sull’autostrada A/26 Genova – Gravellona Toce, erato per sottrarsi ad un.Nell’occasione il motociclista, fermo, seduto sopra un T-Max, alla vista della pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Sottosezione di Casale Monferrato, aveva indossato velocemente il casco ed era partito compiendo manovre in contromano per guadagnare l’uscita.Iniziava un inseguimento, coordinato della Centrale Operativa Autostradale di Torino, che si protraeva per oltre 20 minuti, con il ragazzo che,...

