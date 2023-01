Sbarca in Serie A il fuorigioco semiautomatico | come funziona

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L'abbiamo visto al Mondiale di Qatar e nella prima fase della Champions League. Da mercoledì 18 gennaio con la Supercoppa italiana a Riyad tra Milan e Inter e poi dal week end successivo con l'inizio del girone di ritorno, sbarcherà anche inA. E' il SAOT, acronimo di Semi-automated offside technology, l'ultimo gioiello messo a disposizione degli arbitri per cercare di rendere sempre più precise e rapide le decisioni in materia di. Con il SAOT, per capirci, il pasticcio nel finale di Juventus-Salernitana con Candreva sparito dalle immagini a disposizione della sala Var non sarebbe mai stato possibile. Nessun cambiamento dal punto di vista regolamentare o dei protocolli: si tratta semplicemente di dotare i direttori di gara e i loro assistenti di una tecnologia avanzata che si farà aiutare dall'Intelligenza Artificiale per scovare ...

