Sassuolo | Pinamonti e Consigli finiscono ko Distrazione al legamento del ginocchio per il portiere

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Non arrivano buone notizie per ilche, al termine della doppia seduta di allenamento svolta oggi al Mapei Football Center, è stato costretto a fare i conti con due pesanti infortuni. Andreaha subito unaal flessore della coscia destra, mentre Andreaha riportato unaalcollaterale deldestro. La situazione di entrambi i calciatori sarà valutata quotidianamente in funzione dei successivi controlli diagnostici e delle terapie effettuate. Per quanto riguarda l’allenamento il resto della squadra nella mattinata, dopo una fase di riscaldamento, c’è stata una suddivisione in due gruppi, che hanno alternato lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo ed esercitazioni tecnico-tattiche ...

