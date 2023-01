(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "'I diritti delle persone, l'umanità, sono la misura di tutte le cose'. Un anno fa ci lasciava David. Rimangono vivi ancora oggi il suo amore per l'Europa e il grande impegno per lesempre coned". Lo scrive sui social Ettore, di Italia viva.

Il Sannio Quotidiano

Il 29 gennaio 2020, su invito del presidente David, è intervenuta al Parlamento europeo, ... Mentre a Montecitorio toccherà al renziano Ettore, in quanto più anziano per elezione tra i ...Il 29 gennaio 2020, su invito del presidente David, è intervenuta al Parlamento europeo, ... Mentre a Montecitorio toccherà al renziano Ettore, in quanto più anziano per elezione tra i ... Sassoli: Rosato, ‘istituzioni rappresentate con tenacia e autorevolezza’ Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “‘I diritti delle persone, l’umanità, sono la misura di tutte le cose’. Un anno fa ci lasciava David Sassoli. Rimangono vivi ancora oggi il suo amore per l’Europa e il gran ...